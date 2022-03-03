Нефть WTI превысила $115 впервые с 22 сентября 2008 года
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
По состоянию на 10:26 мск апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 4,39% — до $115,47.
Таких показателей данная марка нефти достигла впервые с 22 сентября 2008 года.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал влияющие на нефтяные цены факторы.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство рассчитывает, что до конца года рынок нефти будет сбалансирован, а волатильность закончится.