Нефть WTI превысила $115 впервые с 22 сентября 2008 года

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Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель.
Нефть WTI превысила $115 впервые с 22 сентября 2008 года
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10:26 мск апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 4,39% — до $115,47. 

Таких показателей данная марка нефти достигла впервые с 22 сентября 2008 года.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал влияющие на нефтяные цены факторы.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство рассчитывает, что до конца года рынок нефти будет сбалансирован, а волатильность закончится.

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