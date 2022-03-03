Цена нефти марки Brent достигала $118 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE достигала $118 за баррель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на 05:01 мск.

По состоянию на 08:09 мск стоимость Brent находилась на уровне $117,22 баррель, что на 3,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз стоимость Brent превышала $118 за баррель в феврале 2013 года.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал влияющие на нефтяные цены факторы.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство рассчитывает, что до конца года рынок нефти будет сбалансирован, а волатильность закончится.