Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 21%

Сбербанк повысил максимальную ставку по рублёвым вкладам до 21%. Об этом информирует пресс-служба банка.

«С 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до трёх месяцев. Классический «СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%», — приводит сообщение ТАСС.

Максимальная ставка по валютному вкладу в Сбербанке составит 6% при размере вклада от $100 тыс.

С 1 марта Сбербанк увеличил стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жильё на 7,3 процентных пункта — до 18,6% годовых — в связи с решением Банка России повысить ключевую ставку.

ВТБ с 22 февраля повысил ставки по ипотеке для готового и строящегося жилья на 1 процентный пункт — до 11,3%. Условия по госпрограммам остаются без изменений.

Ранее Банк России объявил об экстренном решении повысить ключевую ставку до 20% годовых.

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставки по кредитам в договорах, заключённых до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%.