Reuters: Nord Stream 2 AG может подать заявление на банкротство из-за санкций
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Об этом пишет агентство Reuters.
«Швейцарская компания, построившая газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию, рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве…» — говорится в сообщении.
Ранее президент США Джо Байден отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей её руководства.
Кроме того, сообщается о включении в санкционный список SDN List главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.
22 февраля сообщалось, что Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».