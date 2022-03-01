Reuters: Nord Stream 2 AG может подать заявление на банкротство из-за санкций

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Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления на банкротство из-за налагаемых на её деятельность санкций.
Reuters: Nord Stream 2 AG может подать заявление на банкротство из-за санкций
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  • © picture alliance

Об этом пишет агентство Reuters.

«Швейцарская компания, построившая газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию, рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве…» — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей её руководства.

Кроме того, сообщается о включении в санкционный список SDN List главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

22 февраля сообщалось, что Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

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