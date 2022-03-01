Экономист Лебединская объяснила заявление Visa о готовности соблюдать санкции против России

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что международная платёжная система Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России.

«Мы прекрасно понимаем, что и Visa, и Mastercard занимают львиную долю рынка. Надо понимать, что пластик — это техническое средство, которое, безусловно, может быть ограничено в использовании, но денежные средства на счёте — это собственность гражданина», — подчеркнула эксперт.

Специалист допустила возможность возникновения проблем с использованием карт Visa и Mastercard за рубежом, но «не в российской «дочке» этого банка».

Что касается карт, которые эмитированы российскими банками, то у России есть свой процессинг, пояснила Лебединская.

«У граждан работают Visa и Mastercard всех банков, в том числе подпавших под западные санкции. В любом случае со средствами, которые находятся в российских банках, ничего не случится», — заключила она.

Ранее сообщалось, что международная платёжная система Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России.

Международная платёжная система Mastercard сообщила о блокировании доступа к своей сети некоторым финансовым учреждениям в рамках санкций против России.

Подробнее — в материале RT.