«С сегодняшнего дня»: Минобороны сообщило, что ВСУ лишились выхода к Азовскому морю
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01 марта 2022
Уровень доверия россиян к Владимиру Путина за минувшую неделю вырос с 60% до 71%, сообщает Фонд «Общественное мнение».
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Владимир Зеленский в своём новом видеообращении заявил, что перед переговорами с Россией должно быть полное прекращение огня.
Обращаясь к западным партнёрам, он сказал, что если те не хотят видеть Украину в НАТО, то стране нужны гарантии безопасности.
Кроме того, Джо Байден сообщил, что США пока не готовы к введению бесполётной зоны над Украиной.
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Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения на доступ к аккаунтам RT и Sputnik в Facebook и Instagram.
«1 марта Роскомнадзор направил компании Meta Platforms Inc. письмо с требованием незамедлительно снять введённые на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в социальных сетях Facebook и Instagram и объяснить причины их применения», — говорится в сообщении.
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Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Мексика не станет присоединяться к санкциям против России, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», — приводит его слова РИА Новости.
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Российские хакеры из группы Killnet взломали официальный сайт Anonymous.
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Мария Захарова заявила о «колоссальном потоке фейков» о текущей ситуации на Украине, за которым стоят спецслужбы стран НАТО.
«Сейчас это всё заполняет и заполоняет наше информационное пространство. Более того, хочу сказать, что за этим за всем стоят настоящие спецслужбы — не какие-то там придуманные... Это колоссальное противостояние, которое, безусловно, руководствуется и дирижируется из Брюсселя. Это, безусловно, инфраструктура НАТО, которая задействована», — рассказала официальный представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия 24».
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила текущую ситуацию в международных отношениях.
«То, что сейчас происходит в международных отношениях, я бы назвала разрушением коллективным Западом всех существовавших ранее международно-правовых основ сложившегося миропорядка», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
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Москва предлагала Западу совместную работу, но предложение российской стороны сначала проигнорировали, а затем заблокировали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что российские посольства находятся «под невиданной кибератакой». По её словам, ответственность за это несут «информационные террористы с Украины».