«С сегодняшнего дня»: Минобороны сообщило, что ВСУ лишились выхода к Азовскому морю

Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован с 1 марта, сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что Вооружённые силы РФ после взятия под контроль прибрежных районов соединились с передовыми отрядами Народной милиции ДНР на границе Донецкой области.

globallookpress.com

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