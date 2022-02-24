Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля

Утренние торги на фондовом и срочном рынках на Мосбирже в пятницу, 25 февраля, отменены. Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

«Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 года. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли.

Ранее ЦБ России запретил брокерам с 11:00 24 февраля производить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке до отмены предписания.