Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля

Короткая ссылка
Утренние торги на фондовом и срочном рынках на Мосбирже в пятницу, 25 февраля, отменены. Об этом сообщили в пресс-службе биржи.
Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля
  • РИА Новости

«Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 года. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли.

Ранее ЦБ России запретил брокерам с 11:00 24 февраля производить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке до отмены предписания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить