Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля
- РИА Новости
«Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 года. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли.
Ранее ЦБ России запретил брокерам с 11:00 24 февраля производить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке до отмены предписания.