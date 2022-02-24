Центробанк России ввёл запрет брокерам на короткие продажи

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ЦБ России запретил брокерам с 11:00 24 февраля производить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке до отмены предписания.
Центробанк России ввёл запрет брокерам на короткие продажи
  • РИА Новости

«Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года, 11:00 мск, и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», — цитирует РИА Новости сообщение регулятора.

В ЦБ объяснили, что соответствующие меры вводятся в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на рынках и снижения рисков.

24 февраля курс доллара вырос до 84 рублей, курс евро — до 95 рублей.

Утром временно приостанавливались торги на Мосбирже.

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