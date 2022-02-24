Путин отметил необходимость обеспечить большую свободу для предпринимателей в России

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с крупным бизнесом отметил необходимость обеспечивать большую свободу для предпринимателей с предсказуемой работой правительства и самого бизнеса.
Путин отметил необходимость обеспечить большую свободу для предпринимателей в России
  • РИА Новости

«Со стороны правительства, вообще власти в самом широком смысле слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один: обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности», — сказал Путин.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что российский бизнес с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям, в нынешних условиях ему также придётся работать в сложных условиях.

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