Цена газа в Европе поднялась выше $980 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе во время торгов поднялась выше $980 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Пока ценовой максимум на 23 февраля составляет $987,3, а минимум — $937,6 за тысячу кубометров.

Как указывает агентство, с учётом изменения валютных котировок это, соответственно, на 5,9% и 0,6% выше расчётной, итоговой цены вторника — $932,3.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил роста цен на газ до €2 тыс. за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с «Северным потоком — 2».