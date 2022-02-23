Цена газа в Европе поднялась выше $980 за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе во время торгов поднялась выше $980 за 1 тыс. куб. м.
Цена газа в Европе поднялась выше $980 за тысячу кубометров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Пока ценовой максимум на 23 февраля составляет $987,3, а минимум — $937,6 за тысячу кубометров.

Как указывает агентство, с учётом изменения валютных котировок это, соответственно, на 5,9% и 0,6% выше расчётной, итоговой цены вторника — $932,3.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил роста цен на газ до €2 тыс. за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с «Северным потоком — 2».

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