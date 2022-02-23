В Промсвязьбанке заявили, что операции и депозиты в рублях не подпадают под санкции США
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«Обращаем особое внимание, что все операции в рублях, в том числе с ценными бумагами, а также депозиты физических и юридических лиц в национальной валюте, операции с картами платежной системы МИР не подпадают под действия любых санкционных ограничений со стороны иностранных контрагентов и государств», — говорится в заявлении на сайте банка.
Уточняется, что санкции накладывают ограничения на проведение операций в иностранной валюте, в том числе на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции.
В ПСБ отметили, что банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям.
«Операции по пополнению и снятию средств с карт банка осуществляются в офисах и банкоматах ПСБ с функциями приёма наличных. Карты ПСБ, в том числе иностранных платёжных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России», — заявили в банке.
Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний.
Президент США Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России — ВЭБ и Военного банка.
Также он объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.