В Промсвязьбанке заявили, что операции и депозиты в рублях не подпадают под санкции США

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В Промсвязьбанке заявили, что все операции и депозиты физических и юридических лиц в рублях не подпадают под санкции США.
В Промсвязьбанке заявили, что операции и депозиты в рублях не подпадают под санкции США
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Обращаем особое внимание, что все операции в рублях, в том числе с ценными бумагами, а также депозиты физических и юридических лиц в национальной валюте, операции с картами платежной системы МИР не подпадают под действия любых санкционных ограничений со стороны иностранных контрагентов и государств», — говорится в заявлении на сайте банка.

Уточняется, что санкции накладывают ограничения на проведение операций в иностранной валюте, в том числе на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции.

В ПСБ отметили, что банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям.

«Операции по пополнению и снятию средств с карт банка осуществляются в офисах и банкоматах ПСБ с функциями приёма наличных. Карты ПСБ, в том числе иностранных платёжных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России», — заявили в банке.

Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний.

Президент США Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России — ВЭБ и Военного банка.

Также он объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

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