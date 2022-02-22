Аналитик Пикин объяснил решение об остановке ФРГ сертификации «Северного потока — 2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал остановку ФРГ сертификации «Северного потока — 2».

По его мнению, такое решение было принято «от безысходности».

«Они не успевали придумать что-то новое, разумное, понятное, поэтому они сделали шаг, который был на поверхности», — заявил Пикин.

При этом он добавил, что «Северный поток — 2» пока ни под какие санкции не подпал.

«Приостановка (сертификации. — RT) связана с тем, что Минэкономики Германии отозвало доклад из Федерального сетевого агентства, которое является регулятором. После этого процедура сертификации приостановлена», — рассказал эксперт.

Пикин объяснил, что «Северный поток — 2» для европейцев — это дополнительные объёмы газа, и с его введением в эксплуатацию связывали снижение напряжённости на газовом рынке, а также отскок цены на газ.

«Напряжённость этого года будет более понятна, когда будет происходить заполнение хранилищ уже на следующий отопительный сезон, летом», — подчеркнул аналитик.

Специалист допустил, что после того, как будет сформирован набор санкций «среднего помола» против России, ситуацию с СП-2 «могут отпустить».

«Немцы сами признавали, что это сугубо экономический проект, и как-то глупо сейчас подвергать его гонениям», — заключил собеседник RT.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после остановки ФРГ сертификации газопровода «Северный поток — 2» заявил, что скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубометров газа.