Экономист Чирков прокомментировал ситуацию с регулированием рынка криптовалют в России

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Экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков прокомментировал сообщение о том, что Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.
Экономист Чирков прокомментировал ситуацию с регулированием рынка криптовалют в России
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«Это первые шаги по усилению регулирования фондовых рынков, это позволит ограничить риски, которые буду нести люди. Ограничение рисков в большей степени коснётся людей, которые не проходят тестирование и не являются профессиональными инвесторами», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как считает Чирков, это позитивный шаг. По прогнозу эксперта, такая работа продолжится, поскольку неконтролируемое разрастание криптовалютных операций опасно для людей.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о регулировании рынка криптовалют.

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