Минфин России предлагает ввести идентификацию при покупке или продаже криптовалюты

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Минфин России предлагает сделать возможными операции с покупкой или продажей криптовалюты в стране только при условии идентификации клиента.
Минфин России предлагает ввести идентификацию при покупке или продаже криптовалюты
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента», — говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что операторы, как и банки, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях.

В середине февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ постарается убедить правительство в своих аргументах по вопросу регулирования криптовалют.

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