Минфин России предлагает ввести идентификацию при покупке или продаже криптовалюты
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
«Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента», — говорится в сообщении ведомства.
Предполагается, что операторы, как и банки, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях.
В середине февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ постарается убедить правительство в своих аргументах по вопросу регулирования криптовалют.