Минфин России предлагает ввести идентификацию при покупке или продаже криптовалюты

Минфин России предлагает сделать возможными операции с покупкой или продажей криптовалюты в стране только при условии идентификации клиента.

«Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента», — говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что операторы, как и банки, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях.

В середине февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ постарается убедить правительство в своих аргументах по вопросу регулирования криптовалют.