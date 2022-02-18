«Нафтогаз» намерен к маю импортировать 1,1 млрд куб. м газа

Короткая ссылка
Украинская компания «Нафтогаз» планирует импортировать до конца апреля до 1,1 млрд куб. м газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Нафтогаз» намерен к маю импортировать 1,1 млрд куб. м газа
  • Gettyimages.ru

По его словам, за период с января по февраль компания импортировала 176 млн куб. м топлива.

«В настоящее время законтрактовано 300 млн куб. м с поставкой в феврале и марте, ещё 600 млн куб. м группа «Нафтогаз» планирует импортировать в апреле», — цитирует украинского премьера ТАСС.

В общей сложности компания намерена до конца апреля импортировать 1,1 млрд куб. м газа.

Ранее экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что при определённых обстоятельствах Украина может начать воровать транзитный российский газ из-за дефицита, что, в свою очередь, приведёт к остановке поставок и расторжению газового договора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить