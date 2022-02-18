«Нафтогаз» намерен к маю импортировать 1,1 млрд куб. м газа

Украинская компания «Нафтогаз» планирует импортировать до конца апреля до 1,1 млрд куб. м газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, за период с января по февраль компания импортировала 176 млн куб. м топлива.

«В настоящее время законтрактовано 300 млн куб. м с поставкой в феврале и марте, ещё 600 млн куб. м группа «Нафтогаз» планирует импортировать в апреле», — цитирует украинского премьера ТАСС.

В общей сложности компания намерена до конца апреля импортировать 1,1 млрд куб. м газа.

Ранее экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что при определённых обстоятельствах Украина может начать воровать транзитный российский газ из-за дефицита, что, в свою очередь, приведёт к остановке поставок и расторжению газового договора.