ЦБ: жители Московского региона стали чаще жаловаться на банки из-за мошенников

Жители Москвы и Московской области стали чаще жаловаться на банки в связи с действиями мошенников, заявили в пресс-службе ГУ Центробанка по Центральному федеральному округу.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Жители Москвы и Подмосковья в прошлом году в полтора раза реже жаловались на банки в Банк России. Вместе с тем граждане в три раза чаще стали жаловаться на банки в связи телефонным и кибермошенничеством (2,5 тыс. жалоб)», — отмечается в сообщении.

Всего за 2021 год в ЦБ от жителей столичного региона поступило 29 тыс. обращений, связанных с работой банков.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.