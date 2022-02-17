ЦБ: жители Московского региона стали чаще жаловаться на банки из-за мошенников

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Жители Москвы и Московской области стали чаще жаловаться на банки в связи с действиями мошенников, заявили в пресс-службе ГУ Центробанка по Центральному федеральному округу.
ЦБ: жители Московского региона стали чаще жаловаться на банки из-за мошенников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Жители Москвы и Подмосковья в прошлом году в полтора раза реже жаловались на банки в Банк России. Вместе с тем граждане в три раза чаще стали жаловаться на банки в связи телефонным и кибермошенничеством (2,5 тыс. жалоб)», — отмечается в сообщении.

Всего за 2021 год в ЦБ от жителей столичного региона поступило 29 тыс. обращений, связанных с работой банков.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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