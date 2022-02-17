Путин призвал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%

Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил президент России Владимир Путин.

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, «такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить».

Президент также отметил, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост.

Ранее Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 5—6%.

Кроме того, Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.