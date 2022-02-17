Столичные компании примут участие в десяти международных выставках в 2022 году

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Московский экспортный центр в 2022 году организует участие столичных компаний в десяти международных выставках.
Столичные компании примут участие в десяти международных выставках в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Мероприятия пройдут в Великобритании, Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Мексике, Гонконге, Таиланде и Казахстане, передаёт НТВ.

«Список выставок составили с учётом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества. Предприниматели сами определили наиболее перспективные и интересные для них мероприятия. Программа Made in Moscow реализуется правительством Москвы с 2017 года», — рассказала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Представить свою продукцию и услуги на объединённом стенде Made in Moscow среди прочих смогут предприятия из сферы IT, медицины, электроники и электротехники.

Кроме того, на участие в выставках могут претендовать проекты киноиндустрии, ювелирные компании, производители одежды и косметики.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в марте столичные издательства представят свою продукцию под единым брендом — Created in Moscow — на Болонской детской книжной ярмарке в Италии.

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