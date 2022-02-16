Аналитик Сагалаев высказался о перспективах цифрового рубля

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев высказался о перспективах цифрового рубля.

«Цифровой рубль — это обычная национальная валюта, которая будет централизованно эмитироваться Центральным банком России и иметь свой уникальный цифровой код. Хранить подразумевается на электронном кошельке», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, это новые возможности и прогрессивный формат с точки зрения бухгалтерского учёта и банковского обслуживания.

Как пояснил Сагалаев, это уберёт затраты на печатание денег, их хранение, транспортировку, а все операции с использованием цифрового рубля будут сохраняться и будут доступны в блокчейне.

«Также одно из главных отличий цифрового рубля состоит в том, что он хранится не на конкретном счёте конкретного банка, а в цифровом кошельке. Это даёт возможность проводить операции из любого места, в том числе и офлайн», — сказал эксперт.

Он добавил, что цифровой рубль выведет отечественную платёжную систему на принципиально новый уровень и повысит надёжность и прозрачность денежных расчётов в российской экономике.

Ранее сообщалось, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.

По его словам, в основном это будет использоваться для развития цифровых экосистем.