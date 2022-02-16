Резидентами технополиса «Москва» за год стали 15 компаний

Короткая ссылка
С января 2021 года по январь 2022 года резидентами особой экономической зоны «Технополис «Москва» стали ещё 15 компаний.
Резидентами технополиса «Москва» за год стали 15 компаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В течение десяти лет предприятия намерены вложить в свои производства 6,6 млрд рублей и создать свыше 1,5 тыс. рабочих мест.

«Заявленный объём инвестиций новых резидентов превышает 15,7 млрд рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории технополиса более 9,1 млрд рублей», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди новых резидентов — производители медицинских изделий, вакцины, фармацевтических препаратов и оптических элементов для лазерной техники, разработчики программного обеспечения и энергоэффективных решений, а также организации, которые занимаются обработкой и хранением данных.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ Москвы представили уникальные разработки в сфере кибербезопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить