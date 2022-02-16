Резидентами технополиса «Москва» за год стали 15 компаний

С января 2021 года по январь 2022 года резидентами особой экономической зоны «Технополис «Москва» стали ещё 15 компаний.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В течение десяти лет предприятия намерены вложить в свои производства 6,6 млрд рублей и создать свыше 1,5 тыс. рабочих мест.

«Заявленный объём инвестиций новых резидентов превышает 15,7 млрд рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории технополиса более 9,1 млрд рублей», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди новых резидентов — производители медицинских изделий, вакцины, фармацевтических препаратов и оптических элементов для лазерной техники, разработчики программного обеспечения и энергоэффективных решений, а также организации, которые занимаются обработкой и хранением данных.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ Москвы представили уникальные разработки в сфере кибербезопасности.