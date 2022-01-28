В ОЭЗ Москвы представили уникальные разработки в сфере кибербезопасности

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что компании ОЭЗ «Технополис «Москва» создали программы по защите данных и компьютерный процессор.
В ОЭЗ Москвы представили уникальные разработки в сфере кибербезопасности
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

За девять месяцев 2021 года резиденты особой экономической зоны, специализирующиеся на защите информации, инвестировали в свои проекты почти 3 млрд рублей, передаёт НСН.

«Защита информации — одно из приоритетных современных направлений, которое развивает высокотехнологичный бизнес столицы», — отметил Ефимов.

Ранее программист, специалист в области кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с ФАН назвал надёжный способ защитить аккаунт от взлома.

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