В ЦБ подтвердили, что второй этап тестирования платформы цифрового рубля намечен на осень
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«Если же говорить о начале второго этапа тестирования, то мы планируем перейти к нему осенью этого года», — сказали в пресс-службе.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на слова первого зампредседателя Банка России Ольги Скоробогатовой сообщила, что второй этап тестирования оплаты цифровыми рублями товаров, услуг и государственных платежей начнётся в России осенью 2022 года.
15 февраля стало известно, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.