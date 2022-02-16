В ЦБ подтвердили, что второй этап тестирования платформы цифрового рубля намечен на осень

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Второй этап тестирования платформы цифрового рубля планируется начать осенью этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.
В ЦБ подтвердили, что второй этап тестирования платформы цифрового рубля намечен на осень
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«Если же говорить о начале второго этапа тестирования, то мы планируем перейти к нему осенью этого года», — сказали в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на слова первого зампредседателя Банка России Ольги Скоробогатовой сообщила, что второй этап тестирования оплаты цифровыми рублями товаров, услуг и государственных платежей начнётся в России осенью 2022 года. 

15 февраля стало известно, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.

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