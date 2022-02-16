В ЦБ подтвердили, что второй этап тестирования платформы цифрового рубля намечен на осень

Второй этап тестирования платформы цифрового рубля планируется начать осенью этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

«Если же говорить о начале второго этапа тестирования, то мы планируем перейти к нему осенью этого года», — сказали в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на слова первого зампредседателя Банка России Ольги Скоробогатовой сообщила, что второй этап тестирования оплаты цифровыми рублями товаров, услуг и государственных платежей начнётся в России осенью 2022 года.

15 февраля стало известно, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.