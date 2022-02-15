Путин отметил роль экс-канцлера Шрёдера в том, что ФРГ получает газ «в пять раз дешевле»

Промышленные и бытовые потребители газа в Германии могут сказать спасибо экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру за дешёвый газ благодаря «Северному потоку», заявил президент России Владимир Путин.

Государственный лидер на совместной с действующим канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции отметил, что сегодня в Германии получают газ из России «в пять раз дешевле».

«Пусть немецкий гражданин откроет кошелёк, туда посмотрит и скажет, ответит себе на вопрос: готов он в три, пять раз больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение, за тепло? Если ему не хочется этого делать, пусть скажет спасибо господину Шрёдеру, потому что это результат его работы», — сказал Путин.

Так он ответил на вопрос о критике в адрес бывшего канцлера ФРГ после появления информации о вхождении Шрёдера в состав совета директоров российского «Газпрома».

Избрать членов совета директоров будет предложено на собрании акционеров компании, которое пройдёт 30 июня.