Аналитик Звездин рассказал о перспективах цифрового рубля

Короткая ссылка
Финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин рассказал о перспективах цифрового рубля.
Аналитик Звездин рассказал о перспективах цифрового рубля
  • Gettyimages.ru

«Лет через восемь-десять прогнозируется больший перевес в сторону цифровых денег», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, каждый год объём рынка интернет-платежей и электронной коммерции растёт более чем на 30%.

«Разумеется, всё это увеличивает долю цифровых платежей и уменьшает долю фиатных средств. В этой связи, разумеется, вопрос о цифровизации национальной валюты стоит особенно остро», — пояснил он.

По его словам, малый и средний бизнес сможет сократить издержки, а обычные люди — получить снижение стоимости конечного продукта в связи с сокращением издержек.

Ранее сообщалось, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.

По его словам, в основном это будет использоваться для развития цифровых экосистем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить