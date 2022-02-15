Аналитик Звездин рассказал о перспективах цифрового рубля

Финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин рассказал о перспективах цифрового рубля.

«Лет через восемь-десять прогнозируется больший перевес в сторону цифровых денег», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, каждый год объём рынка интернет-платежей и электронной коммерции растёт более чем на 30%.

«Разумеется, всё это увеличивает долю цифровых платежей и уменьшает долю фиатных средств. В этой связи, разумеется, вопрос о цифровизации национальной валюты стоит особенно остро», — пояснил он.

По его словам, малый и средний бизнес сможет сократить издержки, а обычные люди — получить снижение стоимости конечного продукта в связи с сокращением издержек.

Ранее сообщалось, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.

По его словам, в основном это будет использоваться для развития цифровых экосистем.