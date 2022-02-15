Лев Хасис с 1 июня покинет пост первого зампреда Сбербанка

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Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции, его возглавит Лев Хасис, который с 1 июня покинет пост первого зампреда банка.
Лев Хасис с 1 июня покинет пост первого зампреда Сбербанка
  • РИА Новости

«Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу первого заместителя председателя правления Льва Хасиса, который принял решение завершить свою работу в правлении Сбербанка для того, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Хасис продолжит сотрудничество со Сбером в качестве консультанта.

Ранее сообщалось, что директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарём — заместителем председателя Банка России.

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