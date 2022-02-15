Лев Хасис с 1 июня покинет пост первого зампреда Сбербанка
- РИА Новости
«Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу первого заместителя председателя правления Льва Хасиса, который принял решение завершить свою работу в правлении Сбербанка для того, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что Хасис продолжит сотрудничество со Сбером в качестве консультанта.
Ранее сообщалось, что директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарём — заместителем председателя Банка России.