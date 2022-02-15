Мишустин: зелёный статус газовой и атомной энергетики ЕС даёт России большие возможности
- РИА Новости
«Буквально совсем недавно Еврокомиссия признала зелёными технологиями атомную энергетику и газовую. Для Российской Федерации это открывает огромные возможности», — приводит ТАСС его слова на встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким.
Мишустин отметил, что Россия является лидером в использовании атомной энергетики, в том числе «в её безопасном использовании».
Ранее Еврокомиссия определила природный газ как переходный зелёный источник энергии и разрешила инвестировать в газовую сферу до 2030 года.