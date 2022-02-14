В Минпромторге высказались о развитии зелёной энергетики

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов высказался о развитии зелёной энергетики.

«Глобальный энергопереход и зелёная энергетика существенно меняют структуру потребления цветных металлов, создавая предпосылки для повышенного спроса в долгосрочной перспективе. Уже сейчас мы можем наблюдать, как, к примеру, изменились цены на медь и никель на Лондонской бирже металлов», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, тренд на зелёную энергетику и развитие высокотехнологичных направлений толкают рынок к увеличению потребления перечисленных металлов.

Как отметил Евтухов, курс на «озеленение» технологических процессов производства конечной продукции будет только усиливаться.

«Сегодня Минпромторгом России сформированы и продолжают совершенствоваться необходимые инструменты господдержки для таких целей. В частности, «зелёные» кредиты, механизмы стимулирования перехода промышленности на НДТ», — сказал он.

К примеру, добавил Евтухов, в рамках механизма «зелёных» кредитов проходили отбор несколько проектов, направленных на экологическую трансформацию процессов производства меди.

Ранее ректор Российского экономического университета им. Плеханова Иван Лобанов выразил мнение, что переход к экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) может определить новый уклад жизни и экономики.