В Минпромторге высказались о развитии зелёной энергетики

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Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов высказался о развитии зелёной энергетики.
В Минпромторге высказались о развитии зелёной энергетики
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«Глобальный энергопереход и зелёная энергетика существенно меняют структуру потребления цветных металлов, создавая предпосылки для повышенного спроса в долгосрочной перспективе. Уже сейчас мы можем наблюдать, как, к примеру, изменились цены на медь и никель на Лондонской бирже металлов», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, тренд на зелёную энергетику и развитие высокотехнологичных направлений толкают рынок к увеличению потребления перечисленных металлов.

Как отметил Евтухов, курс на «озеленение» технологических процессов производства конечной продукции будет только усиливаться.

«Сегодня Минпромторгом России сформированы и продолжают совершенствоваться необходимые инструменты господдержки для таких целей. В частности, «зелёные» кредиты, механизмы стимулирования перехода промышленности на НДТ», — сказал он.

К примеру, добавил Евтухов, в рамках механизма «зелёных» кредитов проходили отбор несколько проектов, направленных на экологическую трансформацию процессов производства меди.

Ранее ректор Российского экономического университета им. Плеханова Иван Лобанов выразил мнение, что переход к экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) может определить новый уклад жизни и экономики.

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