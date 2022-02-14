«Газпром»: в европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа

В «Газпроме» заявили, что в европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,9% (на 9,9 млрд куб. м) ниже прошлогоднего уровня.

«Отобрано уже 90,8% (43,4 млрд куб. м) от объёма газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 10%», — говорится в сообщении «Газпрома».

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе на открытии торгов впервые с конца января поднялась выше $1 тысячи за 1 тыс. куб. м.

Старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.