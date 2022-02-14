«Газпром»: в европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа

Короткая ссылка
В «Газпроме» заявили, что в европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа.
«Газпром»: в европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа
  • РИА Новости

По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,9% (на 9,9 млрд куб. м) ниже прошлогоднего уровня.

«Отобрано уже 90,8% (43,4 млрд куб. м) от объёма газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 10%», — говорится в сообщении «Газпрома».

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе на открытии торгов впервые с конца января поднялась выше $1 тысячи за 1 тыс. куб. м.

Старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить