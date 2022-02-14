Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше $1 тысячи за тысячу кубометров

Цена газа в Европе на открытии торгов впервые с конца января поднялась выше $1 тысячи за 1 тыс. куб. м.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE, общий рост цены газа составляет около 13,7%.

Отмечается, что цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за МВт/ч.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. Он предположил, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.