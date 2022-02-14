Экономист Беляев объяснил повышение цен на нефть

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Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена фьючерса нефти Brent превысила $96 впервые с 1 октября 2014 года.
Экономист Беляев объяснил повышение цен на нефть
  • AP

«Ископаемые источники энергии всё-таки продолжают играть свою основную роль в энергообеспечении экономики и хозяйств различных стран. Есть представление о том, что, видимо, эта потребность будет и в будущем, что никакого «зелёного» замещения этих ископаемых источников пока не наблюдается», — пояснил экономист.

Другая причина повышения цен на нефть состоит в том, что по мере выхода из пандемического кризиса растёт потребность в энергоресурсах, в том числе спрос предъявляет и нефтехимия, сообщил Беляев.

«Геополитический фон... С «Северным потоком — 2» — это ясно, что он затормозился из-за чисто политических факторов. И геополитический фон — это тот, который создаёт неуверенность в мировых поставках нефти, в транспортных цепочках, в логистике, в том числе в отношении основных нефте- и газодобывающих стран», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось о том, что цена фьючерсов Brent с поставкой в апреле выросла на 0,9% — до $96,02 за баррель.

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