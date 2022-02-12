Экономист Масленников объяснил повышение стоимости нефти марки Brent

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Полина Полетаева
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал новость о том, что стоимость нефти марки Brent превысила $95.
Экономист Масленников объяснил повышение стоимости нефти марки Brent
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«На рынке сейчас сохраняется дефицит предложений. Баланс смещён в сторону того, что предложения нефти не покрывают текущий спрос. Отставание есть, хотя оно потихонечку закрывается. Но это всегда фундаментальная причина для того, чтобы цены начали расти. И этот повышательный тренд мы видим с декабря», — рассказал эксперт.

По его мнению, выравнивание спроса и предложений и, как следствие, выход на профицит может произойти во второй половине года.

«Поэтому, естественно, сегодня идёт попытка отыграть возможные потери. Профицит предложений это всегда давление цен вниз. Поэтому мотивация очевидна: подталкивать цены вверх, чтобы в дальнейшем, за счёт сегодняшнего роста, можно было компенсировать последующее снижение во второй половине года», — добавил эксперт.

Накануне цена нефти Brent превысила $95 впервые с октября 2014 года.

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