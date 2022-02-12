Экономист Масленников объяснил повышение стоимости нефти марки Brent

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал новость о том, что стоимость нефти марки Brent превысила $95.

«На рынке сейчас сохраняется дефицит предложений. Баланс смещён в сторону того, что предложения нефти не покрывают текущий спрос. Отставание есть, хотя оно потихонечку закрывается. Но это всегда фундаментальная причина для того, чтобы цены начали расти. И этот повышательный тренд мы видим с декабря», — рассказал эксперт.

По его мнению, выравнивание спроса и предложений и, как следствие, выход на профицит может произойти во второй половине года.

«Поэтому, естественно, сегодня идёт попытка отыграть возможные потери. Профицит предложений — это всегда давление цен вниз. Поэтому мотивация очевидна: подталкивать цены вверх, чтобы в дальнейшем, за счёт сегодняшнего роста, можно было компенсировать последующее снижение во второй половине года», — добавил эксперт.

Накануне цена нефти Brent превысила $95 впервые с октября 2014 года.