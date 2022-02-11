Экономист Хачатурян рассказала о плюсах импортозамещения

Экономист Виолетта Хачатурян рассказала о плюсах импортозамещения.

«Импортозамещение однозначно сыграло важнейшую роль в стабилизации экономики РФ. Посмотрите, какие глобальные изменения произошли с 2015 года: у нас хорошо работает собственная платёжная система «Мир», отечественный автопром лидирует по продажам на российском рынке, мы производим технические составляющие для различного оборудования, которое, к слову, теперь экспортируется за границу», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Как отметила Хачатурян, также расширен ассортимент отечественной продукции, развивается виноградарство, виноделие, сельское хозяйство.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов напомнил о роли импортозамещения в России.