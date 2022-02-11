Польская PGNiG подала против «Газпрома» встречный иск о снижении цен на газ

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Польская энергетическая компания PGNiG подала против российской компании «Газпром» встречный иск о снижении цен на газ.
Польская PGNiG подала против «Газпрома» встречный иск о снижении цен на газ
  • Legion-Media

Соответствующее заявление компания опубликовала у себя на сайте.

«PGNiG ответила на обращение «Газпрома» в арбитраж, в ответе компания попросила отклонить требования «Газпрома», а также подала встречные иски о снижении цены контракта», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что «Газпром» инициирует арбитражное разбирательство в отношении польской государственной нефтегазовой компании PGNiG и предприятия EuRoPol GAZ.

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