Польская PGNiG подала против «Газпрома» встречный иск о снижении цен на газ
- Legion-Media
Соответствующее заявление компания опубликовала у себя на сайте.
«PGNiG ответила на обращение «Газпрома» в арбитраж, в ответе компания попросила отклонить требования «Газпрома», а также подала встречные иски о снижении цены контракта», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что «Газпром» инициирует арбитражное разбирательство в отношении польской государственной нефтегазовой компании PGNiG и предприятия EuRoPol GAZ.