Польская PGNiG подала против «Газпрома» встречный иск о снижении цен на газ

Польская энергетическая компания PGNiG подала против российской компании «Газпром» встречный иск о снижении цен на газ.

Соответствующее заявление компания опубликовала у себя на сайте.

«PGNiG ответила на обращение «Газпрома» в арбитраж, в ответе компания попросила отклонить требования «Газпрома», а также подала встречные иски о снижении цены контракта», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что «Газпром» инициирует арбитражное разбирательство в отношении польской государственной нефтегазовой компании PGNiG и предприятия EuRoPol GAZ.