«Газпром» запросил арбитражное разбирательство в отношении PGNiG и EuRoPol GAZ

«Газпром» инициирует арбитражное разбирательство в отношении польской государственной нефтегазовой компании PGNiG и предприятия EuRoPol GAZ.

«ПАО «Газпром» подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов», — цитирует РИА Новости управление информации компании.

2 февраля компания PGNiG сообщила, что получила от «Газпрома» судебный иск о выплате дивидендов от прибыли EuRoPol GAZ, который является владельцем польской части газопровода Ямал — Европа.

Прямо и косвенно PGNiG владеет 51,18% акций в уставном капитале EuRoPol GAZ, 48,82% акций принадлежат «Газпрому».