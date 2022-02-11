В Москве заявили об увеличении поступлений налогов от малого и среднего бизнеса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что организации и индивидуальные предприниматели столицы, применяющие упрощённую систему налогообложения, в 2021 году перечислили налогов почти на 40% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«В 2021 году организации и индивидуальные предприниматели Москвы, применяющие упрощённую систему налогообложения, перечислили в бюджет 157,2 млрд рублей. Это на 39% больше, чем годом ранее, и на столько же по сравнению с 2019 годом», — сказал он.

Ефимов добавил, что упрощённая система налогообложения является одним из наиболее популярных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития сообщил, что в столице в 2021 году было зарегистрировано более 140 тыс. ИП и компаний.