В Москве в 2021 году зарегистрировано более 140 тысяч ИП и компаний

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Более 142 тыс. индивидуальных предпринимателей и компаний зарегистрированы в Москве в прошлом году.
В Москве в 2021 году зарегистрировано более 140 тысяч ИП и компаний
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Больше 10 тыс. из них зарегистрировано при поддержке специалистов МБМ (проект «Малый бизнес Москвы». — RT). Также эксперты помогают новичкам изучать основы ведения бизнеса и составлять стратегию развития», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

По её словам, с помощью консультантов проекта в основном открывали бизнес, связанный с общественным питанием, интернет-торговлей, грузоперевозками, такси и индустрией красоты. Также МБМ проводит обучающие мероприятия, в 2021 году в них приняли участие в общей сложности более 49 тыс. человек.

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