Экономист Хасанов прокомментировал рост курса рубля
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В беседе с ФАН он выразил мнение, что нынешнее укрепление отечественной валюты, как и её ослабление перед этим, связано в той или иной степени с геополитической ситуацией.
По его словам, изменилась риторика американской администрации, идёт активная дипломатическая работа, позитивно сказался и недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву.
«Вот иностранцы и либо снизили продажи, либо начали возвращаться в Россию, следом и рубль перешёл к росту», — заключил Хасанов.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал динамику курса евро.