Экономист Хасанов прокомментировал рост курса рубля

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов прокомментировал рост курса рубля.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что нынешнее укрепление отечественной валюты, как и её ослабление перед этим, связано в той или иной степени с геополитической ситуацией.

По его словам, изменилась риторика американской администрации, идёт активная дипломатическая работа, позитивно сказался и недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву.

«Вот иностранцы и либо снизили продажи, либо начали возвращаться в Россию, следом и рубль перешёл к росту», — заключил Хасанов.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал динамику курса евро.