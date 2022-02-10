Финансист Бахтин прокомментировал динамику курса евро

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал динамику курса евро.
Финансист Бахтин прокомментировал динамику курса евро
  • Legion-Media

«По нашим оценкам, для текущей ситуации условно справедливым мог бы считаться курс 77—81 рублей за евро», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, так называемый справедливый курс евро и доллара вычисляется по-разному — курс американской валюты очищен от геополитического влияния и учитывает текущие нефтяные цены, а в случае с европейской необходимо учитывать ещё и отношения в паре «евро — доллар».

«Поэтому значение гипотетического справедливого курса евро к рублю — величина ещё более примерная и условная. Близким к справедливому курс евро был в октябре 2021 года», — отметил Бахтин.

Он также напомнил, что валютные курсы очень чутко реагируют на сигналы центробанков.

«В последнее время и ЕЦБ, и ФРС на фоне бушующей инфляции посылают сигналы о возможном более решительном ужесточении своей денежно-кредитной политики. При этом европейский регулятор явно менее жёсток в оценках своих ближайших действий, а это значит, что доллар в обозримой перспективе может смотреться предпочтительнее евро. И в том числе с точки зрения накоплений», — заключил Бахтин.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал динамику курса рубля.

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