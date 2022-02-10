Финансист Бахтин прокомментировал динамику курса евро

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал динамику курса евро.

«По нашим оценкам, для текущей ситуации условно справедливым мог бы считаться курс 77—81 рублей за евро», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, так называемый справедливый курс евро и доллара вычисляется по-разному — курс американской валюты очищен от геополитического влияния и учитывает текущие нефтяные цены, а в случае с европейской необходимо учитывать ещё и отношения в паре «евро — доллар».

«Поэтому значение гипотетического справедливого курса евро к рублю — величина ещё более примерная и условная. Близким к справедливому курс евро был в октябре 2021 года», — отметил Бахтин.

Он также напомнил, что валютные курсы очень чутко реагируют на сигналы центробанков.

«В последнее время и ЕЦБ, и ФРС на фоне бушующей инфляции посылают сигналы о возможном более решительном ужесточении своей денежно-кредитной политики. При этом европейский регулятор явно менее жёсток в оценках своих ближайших действий, а это значит, что доллар в обозримой перспективе может смотреться предпочтительнее евро. И в том числе с точки зрения накоплений», — заключил Бахтин.

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