Аналитик Гойхман прокомментировал динамику курса рубля

Короткая ссылка
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал динамику курса рубля.
Аналитик Гойхман прокомментировал динамику курса рубля
  • Gettyimages.ru

«Основная поддержка ему оказывается в геополитике», — заявил эксперт в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, российская валюта постепенно возвращается на январские рубежи, и происходит это на фоне высоких нефтяных цен.

«Достаточно нейтрален и доллар к основным валютам, а фондовые индексы в небольшом плюсе сегодня, 8 февраля, что также позитивно для рубля», — считает Гойхман.

Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить