Аналитик Гойхман прокомментировал динамику курса рубля

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал динамику курса рубля.

«Основная поддержка ему оказывается в геополитике», — заявил эксперт в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, российская валюта постепенно возвращается на январские рубежи, и происходит это на фоне высоких нефтяных цен.

«Достаточно нейтрален и доллар к основным валютам, а фондовые индексы в небольшом плюсе сегодня, 8 февраля, что также позитивно для рубля», — считает Гойхман.

Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль.