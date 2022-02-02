Доцент Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль

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Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль.
Доцент Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль
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В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что поведение отечественной валюты будет определяться двумя группами факторов.

К первой, в частности, относятся значительные золотовалютные резервы России, положительный внешнеторговый баланс, высокие мировые цены на металлы, удобрения и зерно, цены на нефть на уровне $89 за баррель.

Вторая группа, считает Корнейчук, включает сложную эпидемическую обстановку, объявленные ФРС намерения по сокращению объёма выкупаемых активов, ситуацию с санкциями.

«С учётом проведённого анализа можно ожидать, что в случае снижения геополитических рисков курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 75—77 рублей. Курс евро будет находиться в диапазоне 85—87 рублей», — полагает эксперт.

Ранее эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.

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