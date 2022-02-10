Директор криптовалютной биржи Костарев прокомментировал концепцию регулирования цифровых валют

Директор криптовалютной биржи по Восточной Европе Глеб Костарев прокомментировал концепцию регулирования оборота цифровых валют.

«Этот документ важен, поскольку речь идёт о регулировании отрасли», — заявил он в беседе с «МИР 24».

По его словам, концепция широко приветствуется в индустрии, и далее речь уже пойдёт о том, какие подходы в регулировании нужно использовать.

«Концепция в этом плане даёт верхнеуровневое понимание того, как правительство видит этот процесс», — отметил Костарев.

Как добавил эксперт, обсуждается норма по разделению инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, решается вопрос, должны ли применяться нормы, как на традиционном фондовом рынке, или нужно по-другому подходить к вопросу о разделении этих двух типов инвесторов.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования цифровых валют.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.