В Томской области объём экспорта АПК превысил $50 млн в 2021 году

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Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр заявил, что регион экспортировал продукцию агропромышленного комплекса (АПК) в 42 страны в 2021 году.
В Томской области объём экспорта АПК превысил $50 млн в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

По словам Кнорра, в 2021 году в Томской области объём экспорта АПК составил $51,4 млн — это на 3,2% больше, чем в 2020-м, когда экспорт продукции достиг отметки $49,8 млн.

Он добавил, что больше всего регион отправил продукции в Китай ($12,6 млн), Вьетнам ($10,8 млн), Монголию ($6,6 млн), Казахстан ($5,1 млн) и Нидерланды ($3,1 млн).

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

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