В Москве появятся пять технопарков по программе создания мест приложения труда

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице появятся пять технопарков по программе создания мест приложения труда.

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Об этом сообщает НСН. По словам Ефимова, промышленные технопарки появятся за пределами ТТК. «Общий объём частных инвестиций в эти проекты составит почти 17 млрд рублей. Москва получит более 8,4 тыс. новых рабочих мест в четырёх районах города», — отметил заммэра. Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» рассказал о проблеме развития отдалённых округов региона.