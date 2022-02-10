В Москве появятся пять технопарков по программе создания мест приложения труда

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице появятся пять технопарков по программе создания мест приложения труда.
В Москве появятся пять технопарков по программе создания мест приложения труда
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Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, промышленные технопарки появятся за пределами ТТК.

«Общий объём частных инвестиций в эти проекты составит почти 17 млрд рублей. Москва получит более 8,4 тыс. новых рабочих мест в четырёх районах города», — отметил заммэра.

Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» рассказал о проблеме развития отдалённых округов региона.

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