Экономист Засько высказался о перспективах российского рынка криптовалюты

Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве России Вадим Засько высказался о перспективах российского рынка криптовалюты.

«Легализация оборота криптовалют является абсолютно обоснованным решением. Во-первых, перспективы развития цифровых валют в качестве средств взаиморасчётов достаточно широки. Поэтому в условиях глобальной цифровизации всех экономических процессов разумнее присоединиться к общемировым тенденциям цифровизации процессов в финансовом секторе», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

Также эксперт назвал логичным выстраивание прозрачности в данном сегменте.

Как считает Засько, у отечественного рынка криптовалюты очень хорошие перспективы и уже сейчас в стране довольно высокий уровень вовлечённости в криптовалютные операции.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования цифровых валют.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.