Аналитик Гончаров прокомментировал концепцию регулирования оборота цифровых валют в России

Аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Денис Гончаров прокомментировал концепцию регулирования оборота цифровых валют в России.

«Это необходимо, так как в правилах говорится о предоставлении обязательной подушки безопасности и необходимой ликвидности со стороны биржи, что, несомненно, является отличным условием диверсификации рисков для частных инвесторов», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

Как отметил эксперт, разделение инвесторов на классификации — это разумная мера, так как крипторынок по определению является высокорисковым видом инвестирования.

По словам Гончарова, такая практика давно применяется на классических финансовых рынках и показывает свою эффективность.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования цифровых валют.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.