Минэкономразвития: в годовом выражении инфляция в России составила 8,8%

В годовом выражении инфляция в России на 4 февраля составила 8,8% против 8,82% неделей ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«За неделю c 29 января по 4 февраля 2022 года инфляция составила 0,29%. На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счёт удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%)», — говорится в обзоре ведомства.

Рост цен на продовольственные товары 4 февраля составил 11,13% в годовом выражении, отметили там.

Как ранее сообщили в Кремле, высокая инфляция является общемировым трендом, российское правительство энергично работает над решением данной проблемы.