Эксперт по фондовому рынку Зельцер дал прогноз по динамике курса рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер дал прогноз по динамике курса рубля на ближайшую перспективу.

«В колоде факторов курса рубля много вводных — от сырьевой конъюнктуры до бюджетного правила, накладывающего обязательства Минфина по скупке инвалют в Фонд национального благосостояния. Эти аспекты пока благоволят рублю», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, котировки нефти обновили семилетние пики — под $94 за Brent.

Ещё одним важным фактором, влияющим на курс национальной валюты, эксперт назвал геополитический.

«Диапазон рубля на ближайшие недели — 74,5—77,3 за доллар и 85—88 за евро, с тенденцией к нижним границам. Такие показатели были зафиксированы в первую рабочую неделю 2022 года», — добавил Зельцер.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал динамику курса рубля.