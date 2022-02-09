Эксперт по фондовому рынку Зельцер дал прогноз по динамике курса рубля

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер дал прогноз по динамике курса рубля на ближайшую перспективу.
Эксперт по фондовому рынку Зельцер дал прогноз по динамике курса рубля
  • РИА Новости

«В колоде факторов курса рубля много вводных — от сырьевой конъюнктуры до бюджетного правила, накладывающего обязательства Минфина по скупке инвалют в Фонд национального благосостояния. Эти аспекты пока благоволят рублю», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, котировки нефти обновили семилетние пики — под $94 за Brent.

Ещё одним важным фактором, влияющим на курс национальной валюты, эксперт назвал геополитический.

«Диапазон рубля на ближайшие недели — 74,5—77,3 за доллар и 85—88 за евро, с тенденцией к нижним границам. Такие показатели были зафиксированы в первую рабочую неделю 2022 года», — добавил Зельцер.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал динамику курса рубля.

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