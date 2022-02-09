Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд

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Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь 2022 года, по предварительной оценке ЦБ, вырос почти в 1,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $12,8 млрд.
Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам января 2021 года этот показатель находился на уровне $9 млрд.

Ранее в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 28 января составили $634,1 млрд.

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