В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 28 января составили $634,1 млрд.

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 28 января составил $634,1 млрд, сократившись за неделю на $5,5 млрд, или на 0,9%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сокращение произошло под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее сообщалось, что Минфин России направит на покупку иностранной валюты и золота 634,7 млрд рублей с 7 февраля по 4 марта.