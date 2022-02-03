В ЦБ назвали объём международных резервов России
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Информация об этом размещена на сайте регулятора.
«Объём международных резервов по состоянию на 28 января составил $634,1 млрд, сократившись за неделю на $5,5 млрд, или на 0,9%», — говорится в заявлении.
Отмечается, что сокращение произошло под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Ранее сообщалось, что Минфин России направит на покупку иностранной валюты и золота 634,7 млрд рублей с 7 февраля по 4 марта.