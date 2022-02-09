Заявки на прокачку газа через украинскую ГТС снизились

Поставок по газопроводу Ямал — Европа из России нет, снижаются номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему, следует из данных «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Как сообщает РИА Новости, заявки на прокачку топлива через ГИЗ «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 9 февраля составили 78,9 млн куб. м. На 8 февраля сообщалось о 84,7 куб. м.

Из данных по ужгородскому коридору, на который приходится львиная доля объёма украинского газа из России, следует, что заявки снизились на 10%.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. Он предположил, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.